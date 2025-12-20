Kozhikode Crime News: മകനെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊന്നു, ശേഷം പോലീസിനെ അറിയിച്ചു; അമ്മ കസ്റ്റഡിയിൽ, സംഭവം കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട്: രാമല്ലൂരിൽ ആറ് വയസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മ. പുന്നശ്ശേരി കോട്ടയിലാണ് സംഭവം. പുന്നശ്ശേരിയിൽ ബിജീഷിന്റെ മകൻ നന്ദഹർഷിനെ അമ്മ അനു ആണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഭർത്താവ് ബിജീഷ് ജോലിക്ക് പോയ ശേഷമാണ് അനു മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
മകനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ക-ത്യത്തിന് ശേഷം അനു തന്നെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചത്. പോലീസ് വീട്ടിലെത്തി കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അനു കാക്കൂർ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
കാക്കൂർ സരസ്വതി വിദ്യാമന്ദിറിലെ യുകെജി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നന്ദഹർഷിൻ. കെഎസ്എഫ്ഇ ജീവനക്കാരിയായ അനു മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നയാളാണെന്നാണ് വിവരം.
