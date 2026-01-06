Muslim League: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കൂടുതൽ സീറ്റുകൾക്കായി ലീഗ്, സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ടേം വ്യവസ്ഥ വേണമെന്ന് ആവശ്യം

കോഴിക്കോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ മുസ്ലീം ലീഗ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ലീഗ് ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സീറ്റുകൾക്ക് ലീഗിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും മുന്നണി യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. സൗഹാർദ്ദപരമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാനാകും. അതിനിടെ, സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ടേം വ്യവസ്ഥയും മാനദണ്ഡം ആക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോഴിക്കോട് ചേർന്ന ലീഗ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്നിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച 25 സീറ്റുകളിൽ 15 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ്, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കൂടിയാണ്. മുന്നണി യോഗത്തിൽ അധിക സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Also Read: US Vice President JD Vance: യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വസതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം; ഒരാൾ പിടിയിൽ, അന്വേഷണം
തുടർച്ചയായി തിരിച്ചടി നേരിടുന്ന സീറ്റാണ് തിരുവമ്പാടിയിലേത്. ഇത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ കോൺഗ്രസുമായി വെച്ചുമാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃയോഗത്തിൽ സജീവമാണ്. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായവരെ കണ്ടെത്താൻ ഈ മാസം 10-ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഭവന സന്ദർശനം നടത്തും. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.