/Nipah Alert: നിപ ജാഗ്രത: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിയന്ത്രണം; എസ്.ഡി.എസ് വാർഡിലേക്ക് പ്രവേശന വിലക്കും പാർക്കിംഗ് നിരോധനവും

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനം വീണ്ടും നിപ ഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഫറോക്ക് സ്വദേശിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അർദ്ധരാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് രോഗിയെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയത്. വാർഡിന് സമീപം കർശന നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു
സാവിത്രി ദേവി സാബു (എസ്.ഡി.എസ്) വാർഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു. വാർഡ് പരിസരത്ത് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിസരത്തെ പാർക്കിങ്ങും പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡിസ്ചാർജ്ജ് ആയി പോകുന്ന രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന ഗെയിറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. പേ വാർഡ് മേഖലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. രോഗനിയന്ത്രണത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും ഭാഗമായാണിത്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പിന്തുണയും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.
നിപ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു 43കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ക്ലീനിങ് ജോലിക്കാരനായ ഇയാൾ ഫറോക്കിൽ തന്നെ ഒരു പഴയ കെട്ടിടം വൃത്തിയാക്കാൻ പോയിരുന്നതായി വിവരമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുമാകാം രോഗം പിടിപ്പെട്ടതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും പിന്നീട് ഡിസ്ചാർജാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ശേഷവും ഇയാൾക്ക് ബോധക്ഷയമടക്കമുണ്ടായി.
മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തിയായത് കൊണ്ട് ഇയാളെ വിഡ്രോവൽ സിംപ്റ്റംസ് എന്ന് ധരിച്ച് ഡീ അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലും കൊണ്ടുപോയെന്ന വിവരവും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സമ്പർക്കം കൂടുതലാകാമെന്നും സംശയിക്കുന്നു. സാമ്പിള് എന്ഐവി പുണെയിലേക്ക് അയച്ചു. അവിടെ നിന്നും സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കണം.
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