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Nipah Alert: നിപ ജാഗ്രത: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിയന്ത്രണം; എസ്.ഡി.എസ് വാർഡിലേക്ക് പ്രവേശന വിലക്കും പാർക്കിംഗ് നിരോധനവും

Nipah Kozhikode: നിപ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 11, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:22 AM IST
Nipah Alert: നിപ ജാഗ്രത: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിയന്ത്രണം; എസ്.ഡി.എസ് വാർഡിലേക്ക് പ്രവേശന വിലക്കും പാർക്കിംഗ് നിരോധനവും
Image Credit: Nipah | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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