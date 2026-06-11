/സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ; രോഗി പ്രത്യേക ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ; കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കർശന നിയന്ത്രണം

കൊഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ വീണ്ടും നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച ഫറോക്ക് സ്വദേശിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രത്യേക ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രോഗിയെ രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പരിസര പ്രദേശത്തും കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് ഉന്നതതലയോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തും.
ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഫറോക്ക് സ്വദേശിക്ക് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി പൂനൈ എൻഐവിയിലേക്ക് സാമ്പിൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല രോഗിക്ക് സമ്പർക്കം ആരൊക്കെയായി ഉണ്ടായി എന്നത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് സമ്ബർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കും. രോഗി കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലും പോയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
രോഗിയുമായി കൂടുതൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കളോടും ക്വറന്റീനിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രോഗി നിലവിൽ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. രോഗിയെ പ്രവേശിപ്പിയ്ക്കു വാർഡിനു സമീപവും കർശന ജാഗ്രത ഏർപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ ആഹ്സഉപതിയുടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് ഈ രോഗിയെ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ഇയാളിൽ നിപ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയും തുടർന്ന് ആരോഗ്യനില വഷളാവുകളും ചെയ്തു. നിപയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ പണികളിൽ നിന്നോ പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് നിപ. ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ പണിയോടൊപ്പം ശരീരവേദന, തലവേദന, ശ്വാസതടസം, ഛർദ്ദി, ബോധക്ഷയം എന്നിവയാണ്.
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