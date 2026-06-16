കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ അറുപത്തിമൂന്നുകാരനായ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിക്കാണ് പുതുതായി രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. പനി കടുത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ധാരാളമായി താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇയാൾ കഴിയുന്നത് എന്നതിനാൽ, അവരിൽ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലുമാകാം രോഗം പകർന്നതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിഗമനം. ഇതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിക്കോടിയിൽ താമസിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ അതിഥി തൊഴിലാളിക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇയാൾ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പരാദം (പാരസൈറ്റ്) വഴിയാണ് മനുഷ്യരിൽ മലേറിയ പടരുന്നത്.
ശക്തമായ പനി, വിറയൽ, കടുത്ത ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതുകൂടാതെ തലവേദന, പേശിവേദന, ഛർദി, നെഞ്ചുവേദന, ചുമ, അമിതമായി വിയർക്കുക തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകളും രോഗികളിൽ കാണാറുണ്ട്. രോഗബാധിതനായ ഒരാളെ കടിക്കുന്ന കൊതുക് പിന്നീട് ആരോഗ്യവാനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പരാദം ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഈ പരാദങ്ങൾ കരളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും മാസങ്ങളോളം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ തുടരുകയും ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഇവ രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് മലേറിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് രോഗിയെ കടിക്കുന്ന കൊതുകുകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും രോഗം പകരാം.
ഇതുകൂടാതെ ഗർഭിണിയായ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്കും, ഒരേ സൂചി തന്നെ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിയും മലേറിയ പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മലേറിയ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കൊതുകുകടി ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന മാർഗം. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്.
വീടുകളുടെ ജനലുകളും വാതിലുകളും നെറ്റ് അടിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കുക, ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, കൊതുകിനെ അകറ്റുന്ന ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം പ്രതിരോധത്തിനായി ചെയ്യാം. കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, മലേറിയ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ എന്നിവർക്ക് രോഗസാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ കൊതുകുശല്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഇവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.