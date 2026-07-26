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Kozhikode News: ഓൺലൈനായി പണം അയയ്ക്കും, പകരം ലഹരിയുള്ള സ്ഥലം ലഭിക്കും! ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിൽ ഒരധ്യാപിക കൂടി വലയിൽ

കൂരാച്ചുണ്ട് ചെറുകാട് സ്വദേശി കാവ്യയെ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാ​ഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പിടികൂടിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:18 PM IST
Kozhikode News: ഓൺലൈനായി പണം അയയ്ക്കും, പകരം ലഹരിയുള്ള സ്ഥലം ലഭിക്കും! ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിൽ ഒരധ്യാപിക കൂടി വലയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Kozhikode News: ഓൺലൈനായി പണം അയയ്ക്കും, പകരം ലഹരിയുള്ള സ്ഥലം ലഭിക്കും! ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിൽ ഒരധ്യാപിക കൂടി വലിൽ
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