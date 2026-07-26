/Kozhikode News: ഓൺലൈനായി പണം അയയ്ക്കും, പകരം ലഹരിയുള്ള സ്ഥലം ലഭിക്കും! ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിൽ ഒരധ്യാപിക കൂടി വലയിൽ

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് അധ്യാപികമാരും ലഹരിക്കടത്തിന്റെ ഇടനിലക്കാർ. വടക്കരയിൽ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു അധ്യാപിക കൂടി പിടിയിൽ. പേരാമ്പ്ര ബിആർസിയിലെ അധ്യാപികയും കൂരാച്ചുണ്ട് ചെറുകാട് സ്വദേശിയുമായ കാവ്യ ആണ് പോലീസ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ 11ന് കീർത്തന എന്ന പേരുള്ള ഒരു അധ്യാപികയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരും ലഹരി വിൽപ്പനക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കാവ്യയ്ക്കും ലഹരിക്കടത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായത്. എംഡിഎംഎ ആവശ്യമുള്ളവർ കാവ്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം അയയ്ക്കുന്നത്. വാങ്ങുന്നവരുമായി ഇവർക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകില്ല. സാധനം ലഭ്യമാകുന്ന ലൊക്കേഷനുകൾ ഇവർ ആളുകൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്. മൊത്ത വിൽപനക്കാരുമായി കാവ്യയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
എസ്ഐ സി.ഷമീർ, എഎസ്ഐമാരായ കെ.കെ.സിജേഷ്, എം.പി.ഷീന, കെ.ഷീബ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതു പോലെ കുടുതൽ സ്ത്രീകൾ ലഹരി വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം വ്യാപകമാക്കി. അറസ്റ്റിലായ കീർത്തനയെ സർവശിക്ഷാ കേരളം സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
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