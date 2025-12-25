English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ​ഗർഭിണിയെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ച സംഭവം; പങ്കാളി അറസ്റ്റിൽ

Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ​ഗർഭിണിയെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ച സംഭവം; പങ്കാളി അറസ്റ്റിൽ

കോടഞ്ചേരി പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 25, 2025, 01:44 PM IST
  • മദ്യപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
  • ഇതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിലെത്തി ഷാഹിദ് യുവതിയെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചത്.

കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരിയിൽ എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് ക്രൂര മർദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ പങ്കാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു‌. കോടഞ്ചേരി സ്വദേശി ഷാഹിദ് റഹ്മാനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോടഞ്ചേരി പൊലീസ് ആണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണെന്ന സൂചനയുണ്ട്. മദ്യപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിലെത്തി ഷാഹിദ് യുവതിയെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചത്. ശരീരമാസകലം പൊള്ളലേറ്റ യുവതി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kozhikode NewsCrime newsകോഴിക്കോട് ക്രൈംക്രൈം ന്യൂസ്

