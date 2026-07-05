/Murder Case: സ്വത്ത് തർക്കം, മദ്യലഹരിയിൽ സഹോദരനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം കോഴിക്കോട്ട്

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ സ്വത്ത് തർക്കത്തിനൊടുവിൽ സഹോദരനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. വലിയപറമ്പ് താന്നിരിക്കംപൊയിൽ സ്വദേശിയായ പ്രസാദ് (50) ആണ് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ പ്രമോദിനെ (54) പോലീസ് പിടികൂടി.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. മരിച്ച പ്രസാദും പ്രതിയായ പ്രമോദും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. മരപ്പണി ചെയ്യുന്ന പ്രമോദും കൂലിപ്പണിക്കാരനായ പ്രസാദും തമ്മിൽ വസ്തുവകകളെച്ചൊല്ലി ഏറെക്കാലമായി വലിയ തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ ഇരുവരും കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അനുകൂല ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഇവർക്കിടയിലെ പിണക്കം മാറിയിരുന്നില്ല. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഇരുവരും തമ്മിൽ വീണ്ടും തർക്കമുണ്ടാകുകയും അത് പിന്നീട് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്.
നാല് മക്കളടങ്ങുന്ന ഈ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് ആൺമക്കളും വിവാഹം കഴിക്കാതെയാണ് ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവരുടെ അമ്മ പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപും അച്ഛൻ അഞ്ച് വർഷം മുൻപുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ ഏക സഹോദരി കൊടുവള്ളി കരുവൻപൊയിലിലും മറ്റൊരു സഹോദരൻ നരിക്കുനി അത്താണിയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്.
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