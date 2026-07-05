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Murder Case: സ്വത്ത് തർക്കം, മദ്യലഹരിയിൽ സഹോദരനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം കോഴിക്കോട്ട്

Property Dispute: പ്രമോദും പ്രസാദും തമ്മിൽ വസ്തുവകകളെച്ചൊല്ലി ഏറെക്കാലമായി വലിയ തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 05, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:49 AM IST
Murder Case: സ്വത്ത് തർക്കം, മദ്യലഹരിയിൽ സഹോദരനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം കോഴിക്കോട്ട്
Image Credit: Murder | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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