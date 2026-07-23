കോഴിക്കോട്: സമസ്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശൈഖുനാ പ്രൊഫ. കെ. ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അന്തരിച്ചു. 81 വയസായിരുന്നു. വാർദ്ധ്യകസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നടക്കും. മസ്ലിയാറുടെ ഭൗതികദേഹം മലപ്പുറം തിരൂർക്കാട്ടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം തിരൂർക്കാട് അൻവാറുൽ ഇസ്ലാമിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി എത്തിക്കും.
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