Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kozhikode
  • /Alikutty Musliyar Passed Away: സമസ്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫ. കെ. ആലിക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാർ അന്തരിച്ചു

Alikutty Musliyar Passed Away: സമസ്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫ. കെ. ആലിക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാർ അന്തരിച്ചു

പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ആലിക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാർ അന്തരിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 23, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:24 PM IST
Alikutty Musliyar Passed Away: സമസ്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫ. കെ. ആലിക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാർ അന്തരിച്ചു
Image Credit: Alikutty Musliyar | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Happy Birthday Suriya: സിനിമ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്; 51 ന്റെ നിറവിൽ സൂര്യ
Suriya Birthday42 min ago
2
Neet Exam Scam1 hr ago
3
Ramayana Parayanam1 hr ago
4
Sabarimala2 hrs ago
5
Plus Two Say Exam Result2 hrs ago