/Kozhikode News: മദ്യലഹരിയിൽ മകൻ അച്ഛനെ തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്: വെള്ളിപറമ്പിൽ ലഹരിയിലായ മകന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മക്കിനിയാട്ട് ശശിധരൻ (64) ആണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. മകൻ അഭിരാമിന്റെ അടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശശിധരനെ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അഭിരാമിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
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