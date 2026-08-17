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Kozhikode News: മദ്യലഹരിയിൽ മകൻ അച്ഛനെ തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. മകൻറെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശശിധരനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Written ByKarthika V
Published: Aug 17, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:20 AM IST
Kozhikode News: മദ്യലഹരിയിൽ മകൻ അച്ഛനെ തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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