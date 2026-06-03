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Thamarassery Churam: താമരശേരി ചുരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം; മൾട്ടി ആക്സിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്

Thamarassery Churam Traffic Restrictions: വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടറും ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സണുമായ എം എസ് മാധവിക്കുട്ടി ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 03, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:23 AM IST
Thamarassery Churam: താമരശേരി ചുരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം; മൾട്ടി ആക്സിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്
Image Credit: Thamarassery Churam | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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