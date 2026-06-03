വയനാട്: കാലവർഷം കനക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ (ദേശീയ പാത 766) അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനുമായി വലിയ മൾട്ടി ആക്സിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടറും ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സണുമായ എം എസ് മാധവിക്കുട്ടി ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കി.
കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സി കെ കാസിം എം ൽ എ, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് ചുരത്തിലെ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമായത്. രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയാണ് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ബാധകമാവുക.
ഈ വർഷത്തെ കാലവർഷം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെയോ ഈ ക്രമീകരണം തുടരുമെന്ന് കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഭാരമേറിയ വാഹനങ്ങൾ യാത്രയ്ക്കായി കുറ്റ്യാടി, നാടുകാണി ചുരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബദൽ പാതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഈ ഉത്തരവ് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കോഴിക്കോട് റൂറൽ പോലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഉത്തരവനുസരിച്ച് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആക്സിലുകളുള്ള ട്രക്കുകൾ, ലോറികൾ, ടാങ്കറുകൾ, ട്രെയിലറുകൾ, കണ്ടെയ്നർ വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വലിയ മൾട്ടി ആക്സിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ചുരത്തിലൂടെ യാത്രാാനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ചെറുകിട വാഹനങ്ങളെയും അവശ്യ സർവീസുകളെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കെഎസ്ആർടിസി അടക്കമുള്ള പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ, കാർ, ജീപ്പ്, ടാക്സി തുടങ്ങിയ ചെറുകിട മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസുകൾ, മറ്റ് അടിയന്തര ആരോഗ്യ രക്ഷാ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. കൂടാതെ ഫയർഫോഴ്സ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾ, സായുധ സേനകൾ, കേന്ദ്ര പാരാമിലിട്ടറി, കേരള പോലീസ് എന്നിവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടറോ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പ്രത്യേകമായി എഴുതി നൽകിയ അനുമതിയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കും ചുരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാം.
നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ചുരത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള അടിവാരത്തും ലക്കിടിയിലും വയനാട് പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് 24 മണിക്കൂറും പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തും. നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വാഹന ഉടമകൾക്കെതിരെയും ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെയും 2005-ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ 51-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും 1988-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരവും ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ, മഴക്കാലത്ത് ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങൾ അടിയന്തരമായി മുറിച്ചുമാറ്റാൻ വനംവകുപ്പിനും, റോഡിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനും കളക്ടർ നിർദേശം നൽകി. യോഗത്തിൽ സബ് കളക്ടർ എസ് ഗൗതം രാജ്, പോലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ്, കെ എസ് ഇ ബി തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.
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