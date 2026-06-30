കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മാവൂരിലെ കൽപ്പള്ളിയിൽ യാത്രാരേഖകളൊന്നും തന്നെയില്ലാതെ അനധികൃതമായി താമസിച്ചിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൂന്ന് പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് മാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഒരു കോട്ടേജിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ കുഷ്തിയ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് വുള ഹുസൈൻ (42), മുഹമ്മദ് മഹ്ദി ഹസൻ (28), ഉപസില വില്ലേജ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹസൻ അലി (27) എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാവൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
കൽപ്പള്ളിയിലെ കോട്ടേജിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കൽപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ മെയ്തീൻ കുട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോട്ടേജിലാണ് മൂന്ന് പേരും താമസിച്ചിരുന്നത്.
ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക രേഖകളൊന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഐഡി കാർഡുകളും പോലീസ് കണ്ടെത്തി. രേഖകളില്ലാതെയാണ് ഇവർ അതിർത്തി കടന്നതെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു.
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