Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kozhikode
  • /Bangladeshi Citizens Arrested: പാസ്പോർട്ടും വിസയുമില്ല, ബം​ഗ്ലാദേശ് ഐഡി മാത്രം; കോഴിക്കോട് മൂന്ന് ബം​ഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ

Bangladeshi Citizens Arrested: പാസ്പോർട്ടും വിസയുമില്ല, ബം​ഗ്ലാദേശ് ഐഡി മാത്രം; കോഴിക്കോട് മൂന്ന് ബം​ഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ

Bangladeshi Citizens Arrested In Kozhikode: മാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഒരു കോട്ടേജിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:31 PM IST
Bangladeshi Citizens Arrested: പാസ്പോർട്ടും വിസയുമില്ല, ബം​ഗ്ലാദേശ് ഐഡി മാത്രം; കോഴിക്കോട് മൂന്ന് ബം​ഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Arrest | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ivory Coast vs Norway: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: റൗണ്ട് ഓഫ് 32, ഐവറി കോസ്റ്റ് - നോർവേ പോരാട്ടം, തത്സമയം എപ്പോൾ എവിടെ കാണാം
FIFA world cup 20261 hr ago
2
Newborn Found Dead2 hrs ago
3
MDMA Seized3 hrs ago
4
Rain alert10:27 AM IST
5
Ansiba Hasaan9:51 AM IST