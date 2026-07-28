കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ അധ്യാപികമാർ പ്രതികളായ എംഡിഎംഎ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അധ്യാപികകൂടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. പേരമ്പ്ര ബിആർസിയിലെ അധ്യാപികയും കുട്ടോത്ത് സ്വദേശിയുമായ വലിയ പറമ്പിൽ വി.പി. നീഷ്മയാണ് (30) അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.
മുൻപ് പിടിയിലായ കീർത്തന, കാവ്യ എന്നീ അധ്യാപികമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നീഷ്മയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വടകരയിലെ എംഡിഎംഎ കേസിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെയുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് വടകര റൂറൽ എസ്.പി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയത്.
ഈ സംഘത്തിന്റെ ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പുതിയ അറസ്റ്റുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയാണ് ഇവർ ലഹരി റാക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വാങ്ങാനെത്തുന്നവരെ നേരിൽ കാണാതെ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മുഖേന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ എംഡിഎംഎ ഇടപാടുകളാണ് അധ്യാപികമാർ നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
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