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  • /MDMA Case Vadakara: വടകര എംഡിഎംഎ കേസിൽ ഒരു അധ്യാപിക കൂടി പിടിയിൽ; ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് മൂന്ന് അധ്യാപികമാർ, മൂവരും എംഡിഎംഎ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർ

MDMA Case Vadakara: വടകര എംഡിഎംഎ കേസിൽ ഒരു അധ്യാപിക കൂടി പിടിയിൽ; ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് മൂന്ന് അധ്യാപികമാർ, മൂവരും എംഡിഎംഎ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർ

Vadakara MDMA Case: പേരമ്പ്ര ബിആർസിയിലെ അധ്യാപിക വി.പി. നീഷ്മയാണ് (30) അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 28, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:16 PM IST
MDMA Case Vadakara: വടകര എംഡിഎംഎ കേസിൽ ഒരു അധ്യാപിക കൂടി പിടിയിൽ; ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് മൂന്ന് അധ്യാപികമാർ, മൂവരും എംഡിഎംഎ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർ
Image Credit: MDMA | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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