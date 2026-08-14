Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kozhikode
  • /Woman Found Dead: കോഴിക്കോട്ടെ ഹോട്ടലിൽ അറബ് വനിത മരിച്ച നിലയിൽ

Woman Found Dead: കോഴിക്കോട്ടെ ഹോട്ടലിൽ അറബ് വനിത മരിച്ച നിലയിൽ

Woman Found Dead In Kozhikode: നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 14, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:12 PM IST
Woman Found Dead: കോഴിക്കോട്ടെ ഹോട്ടലിൽ അറബ് വനിത മരിച്ച നിലയിൽ
Image Credit: Death | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Woman Found Dead: കോഴിക്കോട്ടെ ഹോട്ടലിൽ അറബ് വനിത മരിച്ച നിലയിൽ
2
3
4
5