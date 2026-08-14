/Woman Found Dead: കോഴിക്കോട്ടെ ഹോട്ടലിൽ അറബ് വനിത മരിച്ച നിലയിൽ

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ഹോട്ടലിൽ അറബ് വനിതയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ജാഫർ കോളനി റോഡിലെ ഹോട്ടലിലാണ് സ്ത്രീയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. റാസൽഖൈമ സ്വദേശിയായ സൈനബ് അലി ജുമാ മുഹമ്മദ് അൽ മർസൂക്കിയാണ് മരിച്ചത്.
യുവതി വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനായി കുടുംബ സമേതം കേരളത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സംഭവത്തിൽ നടക്കാവ് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. (Updating).
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