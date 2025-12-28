English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kozhikode
  • Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ഭർത്താവിന്റെ വെട്ടേറ്റ ഭാര്യ മരിച്ചു; മരണം ചികിത്സയിലിരിക്കെ

Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ഭർത്താവിന്റെ വെട്ടേറ്റ ഭാര്യ മരിച്ചു; മരണം ചികിത്സയിലിരിക്കെ

ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മുനീറ മരിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 28, 2025, 07:40 AM IST
  • കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മുനീറയുടെ മരണം.
  • സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് എം കെ ജബ്ബാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

  1. Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Kozhikode Crime News: കോഴിക്കോട് ഭർത്താവിന്റെ വെട്ടേറ്റ ഭാര്യ മരിച്ചു; മരണം ചികിത്സയിലിരിക്കെ

കോഴിക്കോട്: ഫറോക്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി മരിച്ചു. മുനീറ എന്ന യുവതിക്കായിരുന്നു വെട്ടേറ്റത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മുനീറയുടെ മരണം. സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് എം കെ ജബ്ബാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വെട്ടുകത്തികൊണ്ടാണ് ജബ്ബാർ മുനീറയെ ആക്രമിച്ചത്. മുനീറയുടെ തലക്കും കഴുത്തിനും കൈകൾക്കുമാണ് വെട്ടേറ്റത്. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുനീറ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kozhikode NewsCrime newsMurder Caseകോഴിക്കോട്ക്രൈം

