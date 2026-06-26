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Kozhikode Accident: കോഴിക്കോട് മേൽപാലത്തിൽ കാറും ബൈക്കുകളും കൂട്ടിയടിച്ച് അപകടം; റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ യുവാവ് മരിച്ചു

Kozhikode Accident: രണ്ട് ബൈക്കുകളും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികനാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 26, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:32 PM IST
Kozhikode Accident: കോഴിക്കോട് മേൽപാലത്തിൽ കാറും ബൈക്കുകളും കൂട്ടിയടിച്ച് അപകടം; റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ യുവാവ് മരിച്ചു
Image Credit: Accident | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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