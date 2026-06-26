/Kozhikode Accident: കോഴിക്കോട് മേൽപാലത്തിൽ കാറും ബൈക്കുകളും കൂട്ടിയടിച്ച് അപകടം; റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ യുവാവ് മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ അരയിടത്തുപാലം മേൽപാലത്തിൽ വച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരു മരണം. ഇന്ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിയായ അൻസാബിത്തിനാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയാണ് അരയിടത്തുപാലം മേൽപാലത്തിൽ വച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.
രണ്ട് ബൈക്കുകളും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് പാലത്തിന് മുകളിൽനിന്ന് താഴെ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു അൻസാബിത്ത്.
അതേസമയം അപകടം എങ്ങനെസംഭവിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ബൈക്കിന് പിന്നിലായിരുന്നു അൻസാബിത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന റബിൽ, മറ്റൊരു ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ജിതിൻ, കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ജിനു എന്നിവർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
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