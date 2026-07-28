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Youth Found Dead: പെരുമണ്ണയിൽ യുവാവിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി; തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നതെന്ന് സുഹൃത്ത്

Youth Found Dead Kozhikode: ഷെരീഖിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും മൃതദേഹം മുണ്ടുപാലത്തെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫ് രാത്രിയോടെ പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 28, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:23 AM IST
Youth Found Dead: പെരുമണ്ണയിൽ യുവാവിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി; തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നതെന്ന് സുഹൃത്ത്
Image Credit: Police | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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