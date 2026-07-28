/Youth Found Dead: പെരുമണ്ണയിൽ യുവാവിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി; തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നതെന്ന് സുഹൃത്ത്

കോഴിക്കോട്: പെരുമണ്ണ മുണ്ടുപാലത്തെ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരിങ്ങല്ലൂർ പുല്ലൂക്ക് ചാലിൽ സ്വദേശിയായ ഷെരീഖ് എന്ന യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മുണ്ടുപാലം-പുത്തൂർമഠം റോഡിലുള്ള സരിഗ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് അടുത്തുള്ള വീട്ടിലാണ് സംഭവം.
താൻ ഷെരീഖിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും മൃതദേഹം മുണ്ടുപാലത്തെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി സുഹൃത്തും ഇരിങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയുമായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് രാത്രിയോടെ പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കൊലപാതകം നടന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമാകാം മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന സംശയവും പോലീസ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ച അഷ്റഫിനെ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി. പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.