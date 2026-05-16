കുന്ദമംഗലം പോലീസ് പിടികൂടിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
കോഴിക്കോട്: സ്കൂട്ടർ മോഷ്ടിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ. മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശി സഹദ് ആണ് പിടിയിലായത്. കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം പോലീസ് ആണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കുന്ദമംഗലം മുട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ഷുക്കൂറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെഎല് 57 കെ 3735 എന്ന നമ്പരിലുള്ള സ്കൂട്ടർ ഒരു വർഷം മുൻപ് മോഷണം പോയിരുന്നു. പടനിലം എന്ന സ്ഥലത്തെ ദീനാര് ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതി വാഹനം മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിൽ ആയിരുന്നു മോഷണം നടന്നത്.
വാഹനം മോഷണം പോയതിന് പിന്നാലെ ഉടമ കുന്ദമംഗലം പോലീസില് പരാതി നല്കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലര്ച്ചെ തിരൂരങ്ങാടി പോലീസ് നൈറ്റ് പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതി സഹദിനെ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്നത്. തുടർന്ന് പോലീസ് ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് മോഷ്ടിച്ച സ്കൂട്ടറാണ് ഇയാളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
കുന്ദമംഗലത്ത് നിന്നാണ് സ്കൂട്ടർ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ തിരൂരങ്ങാടി പോലീസ് വിവരം കുന്ദമംഗലം പോലീസില് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവര് സ്ഥലത്തെത്തി സഹദിനെ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു. കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്റ് ചെയ്തു.
