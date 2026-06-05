/തിരൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 23 കിലോ കഞ്ചാവ്

മലപ്പുറം: തിരൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വൻ കഞ്ചാവ് ശേഖരം. ഒരു കവറിനുള്ളിൽ നിന്നും 23 കിലോയിലധികം കഞ്ചാവാണ് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
സ്റ്റേഷനിലെ ഒൻപതാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എക്സൈസും ആർപിഎഫും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്. പരിശോധന നടത്തിയത് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ. എസ്. പ്രഷോബിന്റെയും ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്.
എക്സൈസ് അധികൃതർ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ വൻതോതിൽ ലഹരിമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായി സ്റ്റേഷനിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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