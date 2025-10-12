English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  • Malappuram Crime: മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കം; വയോധികനെ കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

Malappuram Crime: മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കം; വയോധികനെ കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

മീന്‍പിടിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ വാക്കുതര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കാരണം

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 12, 2025, 12:02 AM IST
  • മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കൊലപാതക ശ്രമം
  • സംഭവം നടന്നത് മലപ്പുറത്താണ്
  • കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്

Malappuram Crime: മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കം; വയോധികനെ കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കൊലപാതക ശ്രമം.  സംഭവം നടന്നത് മലപ്പുറത്താണ്.  കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

Also Read: കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് അതിക്രമം നടത്തിയ കണ്ടക്ടർ കസ്റ്റഡിയിൽ

മലപ്പുറം കൂറ്റമ്പാറ സ്വദേശി അബ്ദുസല്‍മാനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സംഭവം നടന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ്. പുഴക്കരയിലിരുന്ന് മീന്‍ പിടിക്കുകയായിരുന്ന ചെറായി സ്വദേശി കുഞ്ഞാലിയെയാണ് വാക്ക് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രതി പുഴയില്‍ മുക്കി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. 

മീന്‍പിടിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ വാക്കുതര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലി പിന്നീട് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൂക്കോട്ടുംപാടം പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  അതിനു പിന്നാലെയാണ് കേസിലെ പ്രതി അബ്ദുസല്‍മാനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Also Read: പാലക്കാട് യുവതിയെ കൊന്നത് ബെഡ്ഷീറ്റ് അമർത്തി; ഭർത്താവിനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി

പള്ളിയിലെ ഭണ്ഡാരം കവർന്ന അസം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പള്ളിയിലെ ഭണ്ഡാരം കവർന്ന കേസിലെ പ്രതി പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ആലുവ തോട്ടുമുഖം പടിഞ്ഞാറേ ജുമാ മസ്ജിദിലെ ദണ്ഡാരം കവർന്ന സംഭവത്തിലാണ് അസം സ്വദേശി പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. 

ഭണ്ഡാരം തകർത്ത് പ്രതി പണം മോഷ്ടിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. ഇയാളെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പള്ളി ഭാരവാഹികളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ സഹായം നൽകിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഭണ്ഡാരത്തിൽ കുറെ തുകയുണ്ടെന്നത് ഇയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. അത്തിനു ശേഷമാണ് ഇയാൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും പണം കവർന്നത്.  പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

