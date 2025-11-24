മലപ്പുറത്ത് മോഷണം ആരോപിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മർദ്ദനം; തല്ലിയവർക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസ്

മലപ്പുറം: കീഴിശേരിൽ മോഷണം ആരോപിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മർദ്ദനം. സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ നിന്നും മോഷണ ശ്രമം ആരോപിച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം. മണിക്കൂറുകളോളം കുട്ടികളെ തടഞ്ഞുവെച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുമ്പ് വടിയും തടിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചത്. അവശരായ കുട്ടികളെ പിന്നീട് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അതേസമയം കുട്ടികളെ തല്ലിയവർക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു.
