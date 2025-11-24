English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  • മലപ്പുറത്ത് മോഷണം ആരോപിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മർദ്ദനം; തല്ലിയവർക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസ്

മലപ്പുറം കീഴിശേരിലാണ് മോഷണ ശ്രമം ആരോപിച്ച് കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 24, 2025, 08:30 PM IST
  • മണിക്കൂറുകളോളം കുട്ടികളെ തടഞ്ഞുവെച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.
  • ഇരുമ്പ് വടിയും തടിയും ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചത്.

മലപ്പുറം: കീഴിശേരിൽ മോഷണം ആരോപിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മർദ്ദനം. സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ നിന്നും മോഷണ ശ്രമം ആരോപിച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം. മണിക്കൂറുകളോളം കുട്ടികളെ തടഞ്ഞുവെച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുമ്പ് വടിയും തടിയും ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചത്. അവശരായ കുട്ടികളെ പിന്നീട് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അതേസമയം കുട്ടികളെ തല്ലിയവർക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

MalappuramTheft AllegationMalappuram Crime Newsമലപ്പുറംമോഷണ ആരോപണം

