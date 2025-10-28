Malappuram Accident: ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് തിരുനാവായയിൽ ദമ്പതികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുനാവായ: ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് തിരുനാവായയിൽ ബൈക്ക് യാത്രികരായ ദമ്പതികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ചന്ദനക്കാവ് വലിയ പീടിയേക്കൽ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖും ഭാര്യ റീസ് മൻസൂർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതോടെയാണ്. ഇരുവരും ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. എതിർദിശയിൽ വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ചേരുരാൽ സ്കൂളിലെ റിട്ട, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ വിപി അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെയും റിട്ട. അദ്ധ്യാപികയുടേയും മകനാണ് മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ്. ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത് ജനുവരിയിലാണ്.
അപകടം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
