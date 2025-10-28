Malappuram Accident: ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് തിരുനാവായയിൽ ദമ്പതികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് തിരുനാവായയിൽ ബൈക്ക് യാത്രികരായ ദമ്പതികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ചന്ദനക്കാവ് വലിയ പീടിയേക്കൽ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖും ഭാര്യ റീസ് മൻസൂർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 28, 2025, 02:36 PM IST
തിരുനാവായ: ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് തിരുനാവായയിൽ ബൈക്ക് യാത്രികരായ ദമ്പതികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ചന്ദനക്കാവ് വലിയ പീടിയേക്കൽ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖും ഭാര്യ റീസ് മൻസൂർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. 

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഗുഡ് ന്യൂസ്; ജനുവരി മുതൽ ശമ്പളം 80% വർദ്ധിക്കും!

അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതോടെയാണ്.  ഇരുവരും ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.  എതിർദിശയിൽ വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ചേരുരാൽ സ്‌കൂളിലെ റിട്ട, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ വിപി അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെയും റിട്ട. അദ്ധ്യാപികയുടേയും മകനാണ് മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ്. ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത് ജനുവരിയിലാണ്. 

അപകടം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

