  • Malayalam News
  • Malappuram City
  Crime News Malappuram: യുവാവിനെ അപകടപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു; ഒരാൾ പിടിയിൽ

Crime News Malappuram: യുവാവിനെ അപകടപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു; ഒരാൾ പിടിയിൽ

Malappuram Crime News: സംഭവത്തിന്‌ ശേഷം രാമക്കൽമേട്ടിൽ എത്തി ഒളിവിൽ കഴിയവേയാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 28, 2025, 06:13 PM IST
  • ഒക്ടോബർ എഴിന് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് മൂന്നംഗ സംഘം യുവാവിനെ അപകടപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുത്തത്
  • കോട്ടക്കൽ പറമ്പലങ്ങാടിയിലെ ക്ലബ് സുലൈമാനി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ വച്ചായിരുന്നു അതിക്രമം

  1. Mob Attack: വാഹനം നടുറോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്തു; മലപ്പുറത്ത് യുവാവിന് നേരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം

Crime News Malappuram: യുവാവിനെ അപകടപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു; ഒരാൾ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: മലപ്പുറം കോട്ടക്കലിൽ യുവാവിനെ അപകടപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ. ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. കോഴിക്കോട് ചങ്ങരോത്ത് സ്വദേശി പുത്തലാട്ട് ജുനൈദ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

സംഭവത്തിന്‌ ശേഷം രാമക്കൽമേട്ടിൽ എത്തി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. ഒക്ടോബർ എഴിന് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് ജുനൈദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘം യുവാവിനെ അപകടപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുത്തത്.

കോട്ടക്കൽ പറമ്പലങ്ങാടിയിലെ ക്ലബ് സുലൈമാനി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ വച്ചായിരുന്നു അതിക്രമം. പ്രതികൾ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ്‌ ഫായീസിനെ അപകടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

രാമക്കൽമേട്ടിലെ റിസോർട്ടിൽ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജുനൈദ് സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇവിടെയെത്തി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. കോട്ടക്കൽ എസ്ഐ റിഷാദ് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് രാമക്കൽമേട്ടിലെത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ജുനൈദിന്റെ സഹോദരൻ ജവാദ് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. മൂന്നാം പ്രതി ഒളിവിലാണ്. ഇയാൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി. പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

