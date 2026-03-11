EN Mohandas passed away: സിപിഐഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം ഇ എൻ മോഹൻദാസ് അന്തരിച്ചു

മലപ്പുറം: സിപിഐഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗവും ദേശാഭിമാനി മലപ്പുറം യൂണിറ്റ് മുൻ മാനേജരുമായ ഇ എൻ മോഹൻദാസ് അന്തരിച്ചു. 74 വയസായിരുന്നു. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ ഇഎംഎസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. മൃതദേഹാഹമ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് നൽകും.
വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായ ഇഎൻ മോഹൻദാസ് രണ്ടു തവണ പാർട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. മലപ്പുറം ഇഎംഎസ് പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹം മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, കെഎസ്വൈഎഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രഥമ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, സിപിഎം ഇന്ത്യനൂര് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി, കോട്ടക്കല് ലോക്കല് സെക്രട്ടറി, മലപ്പുറം ഏരിയാ സെക്രട്ടറി, ഏറനാട് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം, കെഎസ്കെടിയു, സിഐടിയു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം, മലപ്പുറം ഇഎംഎസ് പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി, ദേശാഭിമാനി മലപ്പുറം യൂണിറ്റിന്റെ പ്രഥമ മാനേജര്, റെയ്ഡ്കോ വൈസ് ചെയര്മാന് എന്നീ നിലകളിലും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മണ്ണഴി എയുപി സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരിക്കെ 2007 ൽ വിരമിച്ചു. ദീർഘകാലം കോഡൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റായും. ആര്യവൈദ്യശാല വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ ബാങ്ക് ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു.
1957 സെപ്റ്റംബര് 15 ന് ഇന്ത്യനൂര് എടയാട്ട് നെടുമ്പുറം പരേതനായ വേലുനായരുടെയും പാറുക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനായായിരുന്നു ജനനം.
