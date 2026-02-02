Hgh Speed Rail Project: അതിവേഗ പാത; പൊന്നാനിയിൽ ഓഫീസ് തുറന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ

മലപ്പുറം: അതിവേഗ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊന്നാനിയിൽ ഇ ശ്രീധരൻ ഓഫീസ് തുറന്നു. ഭാര്യ രാധയാണ് നിലവിളക്കിന് തിരികൊളുത്തി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്.
കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് അതിവേഗ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഉത്തരവ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇ ശ്രീധരൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കാൻ 13 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടുമെന്നും പറഞ്ഞ ഇ ശ്രീധരൻ ഇന്നുമുതൽ ജോലി തുടങ്ങുമെന്നും.
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നാട്ടുകാർക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടാകരുത്. വേഗം പണിതീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുക. ഏപ്രിൽ- മെയ് മാസത്തോടെ ഫീൽഡ് വർക്ക് തുടങ്ങും. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേഷനുകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും. പദ്ധതിയിൽ 22 സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളതെന്നും. നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നും ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
