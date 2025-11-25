Murder Case: മലപ്പുറത്ത് അനുജൻ ജേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്നു; കുടുംബ വഴക്കെന്ന് പോലീസ്

മലപ്പുറം: പൂക്കോട്ടൂർ പള്ളിമുക്കിൽ അനുജൻ ജേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. അമീർ ആണ് മരിച്ചത്. സഹോദരൻ ജുനൈദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മഞ്ചേരി പോലീസാണ് അനുജനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. (Updating...)
