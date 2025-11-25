English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  • Murder Case: മലപ്പുറത്ത് അനുജൻ ജേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്നു; കുടുംബ വഴക്കെന്ന് പോലീസ്

Murder Case: മലപ്പുറത്ത് അനുജൻ ജേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്നു; കുടുംബ വഴക്കെന്ന് പോലീസ്

Malappuram Crime News: സഹോദരൻ ജുനൈദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 25, 2025, 09:52 AM IST
  • കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ്
  • ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം

Murder Case: മലപ്പുറത്ത് അനുജൻ ജേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊന്നു; കുടുംബ വഴക്കെന്ന് പോലീസ്

മലപ്പുറം: പൂക്കോട്ടൂർ പള്ളിമുക്കിൽ അനുജൻ ജേഷ്ഠനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. അമീർ ആണ് മരിച്ചത്. സഹോദരൻ ജുനൈദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മഞ്ചേരി പോലീസാണ് അനുജനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. (Updating...)

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Murder CaseCrime news

