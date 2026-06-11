Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Malappuram City
  • /Bengaluru Accident: വാഹനാപകടത്തിൽ നാലു വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

Bengaluru Accident: വാഹനാപകടത്തിൽ നാലു വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് നാട്ടിലെറ്റക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 11, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:03 PM IST
Bengaluru Accident: വാഹനാപകടത്തിൽ നാലു വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'സർക്കാർ മാറിയത് ആന അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മറുപടി അല്ല'
Wild elephant attack3 min ago
2
FIFA world cup 20261 hr ago
3
Accident1 hr ago
4
Veena George1 hr ago
5
Nipah virus2 hrs ago