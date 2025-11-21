Snakebite Death: ഒരു വയസായ കുട്ടി വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചു

മലപ്പുറം: വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് ഒരു വയസുകാരൻ മരിച്ചു. മഞ്ചേരി പൂക്കൊളത്തൂരിൽ ശ്രീജേഷ്, ശ്വേത ദമ്പതികളുടെ മകൻ അർജുൻ ആണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്.
അച്ഛൻ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങിയതായിരുന്നു കുട്ടി. ശ്രീജേഷ് കുളി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടി മുറ്റത്ത് ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നതാണ് കണ്ടത്. കാലിൽ നിന്ന് ചോര ഇറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കുട്ടിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റത് അറിഞ്ഞില്ല.
ഉടനെ തൃപ്പനച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ വച്ചാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ ബോധം നഷ്ടമായിരുന്നു.
അഞ്ചരയോടെ മരണം സംഭവിച്ചു. നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ വീട്ടുമുറ്റത്തെ സ്ലാബിന് അടിയിൽ നിന്ന് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. അനുശ്രീ, അമൃത എന്നിവരാണ് സഹോദരങ്ങൾ.
