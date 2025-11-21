English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  • Snakebite Death: ഒരു വയസായ കുട്ടി വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചു

Snakebite Death: ഒരു വയസായ കുട്ടി വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചു

Infant dies of snakebite: നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ വീട്ടുമുറ്റത്തെ സ്ലാബിന് അടിയിൽ നിന്ന് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 21, 2025, 05:32 PM IST
  • മഞ്ചേരി പൂക്കൊളത്തൂരിൽ ശ്രീജേഷ്, ശ്വേത ദമ്പതികളുടെ മകൻ അർജുൻ ആണ് മരിച്ചത്
  • വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്

Read Also

  1. Arrest: മദ്യപിച്ച പിതാവിനെ പേടിച്ച് തോട്ടത്തിലൊളിച്ച നാല് വയസുകാരി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Horoscope Today November 20: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today November 20: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 20 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 20 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Lakshmirajayoga: വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്; ലക്ഷ്മീരാജയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇട്ടുമൂടാൻ പണം!
5
Lakshmi Favourite Zodiac Signs
Lakshmirajayoga: വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്; ലക്ഷ്മീരാജയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇട്ടുമൂടാൻ പണം!
Snakebite Death: ഒരു വയസായ കുട്ടി വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചു

മലപ്പുറം: വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് ഒരു വയസുകാരൻ മരിച്ചു. മഞ്ചേരി പൂക്കൊളത്തൂരിൽ ശ്രീജേഷ്, ശ്വേത ദമ്പതികളുടെ മകൻ അർജുൻ ആണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

അച്ഛൻ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങിയതായിരുന്നു കുട്ടി. ശ്രീജേഷ് കുളി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടി മുറ്റത്ത് ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നതാണ് കണ്ടത്. കാലിൽ നിന്ന് ചോര ഇറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കുട്ടിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റത് അറിഞ്ഞില്ല.

ഉടനെ തൃപ്പനച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ വച്ചാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ ബോധം നഷ്ടമായിരുന്നു.

അഞ്ചരയോടെ മരണം സംഭവിച്ചു. നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ വീട്ടുമുറ്റത്തെ സ്ലാബിന് അടിയിൽ നിന്ന് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. അനുശ്രീ, അമൃത എന്നിവരാണ് സഹോദരങ്ങൾ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Snakebite DeathMalappuram

Trending News