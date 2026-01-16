Kerala Kumbh Mela 2026: തിരുനാവായ കുംഭമേളയുടെ ഔപചാരിക തുടക്കം ഇന്ന്; മഹാമാഘ മഹോത്സവം ജനുവരി 19 മൂതൽ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ

തിരുനാവായ: കേരളത്തിന്റെ കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുനാവായ കുംഭമേള മഹോത്സവത്തിന് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് വിശേഷാൽ പൂജകളോടെ ഇന്ന് തുടക്കം. മഹാമാഘ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ജനുവരി 19 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 3 വരെയാണ്.
നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് 19 ന് രാവിലെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ കുംഭമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങുകൾ സുഗമമായി ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സഭാപതി മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്വാമി അഭിനവ ബാലാനന്ദ ഭൈരവയുടെ കാർമികത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ ഹിന്ദു സമ്പ്രദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഭക്തർ അവരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തിരുനാവായയിൽ ദേവതാവന്ദനങ്ങളും പിതൃകർമങ്ങളും നിർവഹിക്കും. രാവിലെ ആറുമുതൽ, ആയിനിപ്പുള്ളി വൈശാഖിന്റെ ആചാര്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ വീരസാധനക്രിയ നടക്കും. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ചെറുമുക്ക് വൈദികൻ വല്ലഭൻ അക്കിത്തിരിപ്പാട് ആചാര്യനായി വൈദിക ശ്രാദ്ധകർമം നടത്തും. ഈ ചടങ്ങുകളോടെ തിരുനാവായയിൽ കുംഭമേളയ്ക്ക് ഔപചാരിക തുടക്കം കുറിക്കും.
മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുഴയിൽ നടത്തുന്ന നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരത്തേ റവന്യൂവകുപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ മഹാമാഘമഹോത്സവ സമിതി ചെയർമാൻ അരീക്കര സുധീർ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘാടകർ വ്യാഴാഴ്ച കളക്ടർ വി.ആർ. വിനോദുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനും ചടങ്ങുകൾ നടത്താനും ജില്ലാഭരണകൂടം വാക്കാൽ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു.
