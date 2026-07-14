Malappuram News: 'മുട്ട' തർക്കം കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ; മലപ്പുറത്ത് പ്രതി പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: കോഴിമുട്ട വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. കുന്നത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി ലത്തീഫ് (33) ആണ് പിടിയിലായത്. മുന്നിയൂർ കുന്നത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി ഫൈസൽ (52) ആണ് മരിച്ചത്. തിരൂരങ്ങാടി പോലീസ് ആണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ജൂലൈ എട്ടിന് രാത്രി 10 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. മുന്നിയൂർ കുന്നത്തുപറമ്പിലെ ഒരു കടയിൽ ഫൈസലും ലത്തീഫും കോഴിമുട്ട വാങ്ങാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. രണ്ട് പേർക്കും അഞ്ച് കോഴിമുട്ട വീതം വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. എന്നാൽ കടയിൽ അത്രയും മുട്ടയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
കടയിലാകെ ആറ് കോഴിമുട്ടയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടു പേർക്കും മൂന്നു മുട്ട വീതം നൽകാമെന്ന് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇരുവരും അതിന് തയാറാകാതെ വന്നതോടെ വാക്കുതർക്കമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ലത്തീഫ് മുട്ടയുമായി പോകാൻ നിന്നപ്പോൾ ഫൈസൽ ശേഷിച്ച ഒരു കോഴിമുട്ട ലത്തീഫിന് നേരെ എറിഞ്ഞു. തുടർന്നുണ്ടായ അടിപിടിക്കിടെ ലത്തീഫ് പിടിച്ച് തളളിയപ്പോൾ ഫൈസൽ റോഡിലേക്ക് തലയിടിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു.
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