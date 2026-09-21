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Malappuram Flash Floods: രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു; നാലുപേർക്കായി തിരച്ചിൽ

Malappuram Flash Floods Updates: ഇക്കോടൂറിസം കേന്ദ്രമായ ടികെ കോളനിയിലെ കോട്ടപ്പുഴയിലാണ് ഇന്നലെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 21, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:05 AM IST
Malappuram Flash Floods: രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു; നാലുപേർക്കായി തിരച്ചിൽ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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