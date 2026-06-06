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Malappuram Road Accident: കൊണ്ടോട്ടിയിൽ തീർത്ഥാടന സംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 2 മരണം

പാലക്കാട് നിന്നും കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന തീർത്ഥാടന സംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്,

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 06, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:51 AM IST
Malappuram Road Accident: കൊണ്ടോട്ടിയിൽ തീർത്ഥാടന സംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 2 മരണം

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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കൊണ്ടോട്ടിയിൽ തീർത്ഥാടന സംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 2 മരണ
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