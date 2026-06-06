/Malappuram Road Accident: കൊണ്ടോട്ടിയിൽ തീർത്ഥാടന സംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 2 മരണം

മലപ്പുറം: കോണ്ടോട്ടിയിൽ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രാവലറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. മരിച്ചത് ട്രാവലർ ട്രാവലറിലെ തന്നെ യാത്രക്കാരി രമണിയുമാണ്.
അപകടത്തിൽ 10 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അതിൽ 2 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. പരിക്കേറ്റ 13 പേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും കുറച്ചു പേരെ ഫറൂക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ പെട്ടത് പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കാട് പയ്യല്ലൂരിൽ നിന്നും കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് പോയ സംഘ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രാവലർ ആയിരുന്നു.
ട്രാവലറിൽ 28 ഓളം പേർ ഉണ്ടയായിരുന്നു. ഇതിൽ അധികവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആയിരുന്നു. അപകടം നടന്നത് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ ആയിരുന്നു. എതിരെവന്ന ലോറിയും ട്രാവലും കൂടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ടിപ്പർ ലോറിയിൽ മൂന്നുപേരാണ് ഉണ്ടയായിരുന്നത്.
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