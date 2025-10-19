English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Crime News: മഞ്ചേരിയില്‍ യുവാവിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

കാടുവെട്ട് തൊഴിലാളികളായിരുന്ന ഇരുവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ജോലിക്ക് പോയിരുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 19, 2025, 10:38 AM IST
  • പ്രവീൺ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.
  • മഞ്ചേരി സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

മലപ്പുറം: മഞ്ചേരിയില്‍ യുവാവിനെ കാടുവെട്ടുന്ന യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു. ചാത്തങ്ങോട്ടുപുറം സ്വദേശി പ്രവീണ്‍ (40) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ചാരങ്കാവ് സ്വദേശി മൊയ്തീൻ എന്നയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. 

ഇരുവരും കാടുവെട്ട് തൊഴിലാളികളാണ്. രാവിലെ ബൈക്കിൽ ഒരുമിച്ചാണ് ഇവർ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നത്. ഇതിനിടെ പ്രവീണും മൊയ്തീനും തമ്മിൽ തര്‍ക്കമുണ്ടാകുകയും പിന്നാലെ പ്രവീണിനെ മൊയ്തീന്‍ കാടുവെട്ടുന്ന യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.

Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വര്‍ണവും പണവും പിടിച്ചെടുത്തു

പ്രവീൺ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. പ്രദേശത്ത് രക്തം തളംകെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ചേരി സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനായി മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇരുവരും തമ്മില്‍ മുന്‍പും തര്‍ക്കവും വൈരാഗ്യവുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വിവരവും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

