Fire Accident In Malappuram: കോട്ടയ്ക്കലിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം; കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 2 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി!

മലപ്പുറം: കോട്ടയ്ക്കലിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. തീപിടുത്തമുണ്ടായത് പുലർച്ചെ 5:30 ഓടെയാണ്.
തീപിടിച്ചത് സാധനങ്ങൾ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ്. കട താൽക്കാലികമായി ഫ്ളക്സുകളും മറ്റും കൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെരുപ്പ് കടയിലേക്കും തീ ബാധിച്ചു എന്നാണ്.
തീ പടരാതിരിക്കാനല്ല ശ്രമങ്ങളാണ് നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും നടത്തുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി സ്ഥാപനത്തിലെ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തീപിടുത്തത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകളുണ്ടെന്നും തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
മലപ്പുറം, പെരിന്തല്മണ്ണ, തിരൂര്, താനൂര് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഫയര് ഫോഴ്സ് സംവിധാനങ്ങളാണ് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. തീപിടിത്തമുണ്ടായ സ്ഥാപനത്തോട് ചേര്ന്ന് നിരവധി വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളതിനാല് തീ പടരുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. ഇതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളടക്കം വില്ക്കുന്ന സ്ഥാപനവുമുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
