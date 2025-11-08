English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  • Fire Accident In Malappuram: കോട്ടയ്ക്കലിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം; കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 2 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി!

Fire Accident In Malappuram: കോട്ടയ്ക്കലിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം; കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 2 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി!

Kottakkal Fire: തീപിടുത്തത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകളുണ്ടെന്നും തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:15 AM IST
  • കോട്ടയ്ക്കലിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സ് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്
  • തീപിടുത്തമുണ്ടായത് പുലർച്ചെ 5:30 ഓടെയാണ്

Read Also

  1. Fire Accident In AP: ആന്ധ്രയിലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം; 6 മരണം, 13 പേർക്ക് പരിക്ക്

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസമോ? നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസമോ? നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Jupiter Transit 2025: വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രഗതി സ‍ഞ്ചാരം; നവംബർ 11 മുതൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം
6
Guru Vakri
Jupiter Transit 2025: വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രഗതി സ‍ഞ്ചാരം; നവംബർ 11 മുതൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം
Kerala Lottery Result Today 06 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 06 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Fire Accident In Malappuram: കോട്ടയ്ക്കലിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം; കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 2 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി!

മലപ്പുറം: കോട്ടയ്ക്കലിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.  വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സ് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.  തീപിടുത്തമുണ്ടായത് പുലർച്ചെ 5:30 ഓടെയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബിൽ പുകഞ്ഞ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ്; അവൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് അനുമോൾ

തീപിടിച്ചത് സാധനങ്ങൾ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ്.  കട താൽക്കാലികമായി ഫ്ളക്സുകളും മറ്റും കൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെരുപ്പ് കടയിലേക്കും തീ ബാധിച്ചു എന്നാണ്. 

തീ പടരാതിരിക്കാനല്ല ശ്രമങ്ങളാണ് നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്‌സും നടത്തുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി സ്ഥാപനത്തിലെ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തീപിടുത്തത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകളുണ്ടെന്നും തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Also Read: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!

മലപ്പുറം, പെരിന്തല്‍മണ്ണ, തിരൂര്‍, താനൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സ് സംവിധാനങ്ങളാണ് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. തീപിടിത്തമുണ്ടായ സ്ഥാപനത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നിരവധി വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളതിനാല്‍ തീ പടരുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്.  ഇതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളടക്കം വില്‍ക്കുന്ന സ്ഥാപനവുമുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Fire accidentKottakkalBusiness EstablishmentMalappuramKerala news

Trending News