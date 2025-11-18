English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  • Malappuram Crime News: വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണാഭരണം കവർന്ന കേസിൽ അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

Malappuram Crime News: വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണാഭരണം കവർന്ന കേസിൽ അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

രാമൻകുളത്ത് കിടപ്പു രോഗികളായ വയോധികർ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ അയൽവാസിയായ 19 കാരി അറസ്റ്റിൽ. 

Last Updated : Nov 18, 2025, 10:29 AM IST
  • സോമിനിയുടെ കഴുത്തിലെ ഒരു പവന്റെ കമ്മലാണ്‌ അയൽവാസിയായ ജസീറ കവർന്നത്
  • കേസിൽ ജസീറയെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു
  • രണ്ടാംപ്രതിയും ജസീറയുടെ മകനുമായ റബിൻഷയെയാണ് മഞ്ചേരി പോലീസ്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്കറിയാം...
Kerala BT-29 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-29 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 16 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala Lottery Result Today 16 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Nov 18 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Nov 18 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി

മഞ്ചേരി: രാമൻകുളത്ത് കിടപ്പു രോഗികളായ വയോധികർ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ അയൽവാസിയായ 19 കാരി അറസ്റ്റിൽ. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തൈക്കാട് 19 കാരൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം: പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും

വയോധികർ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി  കാഴ്ചയില്ലാത്ത സോമിനിയുടെ കഴുത്തിലെ ഒരു പവന്റെ കമ്മലാണ്‌ അയൽവാസിയായ ജസീറ കവർന്നത്. കേസിൽ ജസീറയെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാംപ്രതിയും ജസീറയുടെ മകനുമായ  റബിൻഷയെയാണ് മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  ഒളിവിൽ പോയ റബിൻഷക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴ; 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്!

കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് കവർച്ച നടത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  അതും വയോധികരെ പരിചരിക്കുന്ന സ്ത്രീ വീട്ടിൽപോയ സമയം നോക്കിയാണ് അയൽവാസികളായിരുന്ന പ്രതികൾ കവർച്ച നടത്തിയത്. വയോധികയുടെ കൈകൾ ഒരാൾ പിടിച്ചുവെക്കുകയും ശബ്ദം പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ മുഖം പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം കമ്മലുകൾ ഊരി എടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

Crime newsManjeriMalappuramGold TheftRobbery News

Trending News