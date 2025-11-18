Malappuram Crime News: വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണാഭരണം കവർന്ന കേസിൽ അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

മഞ്ചേരി: രാമൻകുളത്ത് കിടപ്പു രോഗികളായ വയോധികർ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ അയൽവാസിയായ 19 കാരി അറസ്റ്റിൽ.
വയോധികർ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി കാഴ്ചയില്ലാത്ത സോമിനിയുടെ കഴുത്തിലെ ഒരു പവന്റെ കമ്മലാണ് അയൽവാസിയായ ജസീറ കവർന്നത്. കേസിൽ ജസീറയെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാംപ്രതിയും ജസീറയുടെ മകനുമായ റബിൻഷയെയാണ് മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒളിവിൽ പോയ റബിൻഷക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് കവർച്ച നടത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതും വയോധികരെ പരിചരിക്കുന്ന സ്ത്രീ വീട്ടിൽപോയ സമയം നോക്കിയാണ് അയൽവാസികളായിരുന്ന പ്രതികൾ കവർച്ച നടത്തിയത്. വയോധികയുടെ കൈകൾ ഒരാൾ പിടിച്ചുവെക്കുകയും ശബ്ദം പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ മുഖം പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം കമ്മലുകൾ ഊരി എടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
