  മലപ്പുറത്ത് സ്കൂള്‍ ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഒരു മരണം; 12 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നില ​ഗുരുതരം

മലപ്പുറത്ത് സ്കൂള്‍ ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഒരു മരണം; 12 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നില ​ഗുരുതരം

അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 13, 2025, 06:50 PM IST
  • സ്കൂൾ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം 12 പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
  • ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.

മലപ്പുറം: എടപ്പാൾ കണ്ടനക്കത്ത് സ്കൂൾ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഒരു മരണം. കടയിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടനകം സ്വദേശി വിജയനാണ് മരിച്ചത്. ദാറുൽ ഹുദായ സ്കൂളിന്റെ ബസ്സാണ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത്. സ്കൂൾ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം 12 പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിജയനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് മരിച്ചത്. 

