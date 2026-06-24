/Operation Toofan: ആട് ഫാമിന്റെ മറവിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: എരമംഗലം വെളിയങ്കോട് ആഡ് ഫാനിന്റെ മറവിൽ കഞ്ചാവും എംഡിഎംഎയും വില്പന നടത്തിയ കച്ചവടക്കാരൻ പോലീസ് പിടിയിൽ. മുഹമ്മദ് ഷാഫിയെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
ഇയാളിൽ നിന്നും പോലീസ് 1,76 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 70000 രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ ആട് ഫാമിന്റെ പേരിൽ ലഹരി ഉപയോഗം പതിവാണെന്നും ഇത് പരിസരവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസിന് നേരത്തെ രഹസ്യ വിവരം ലഭിക്കുകയും നേരത്തെ പലതവണ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴൊക്കെ വിവരം നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് ഇവർ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു.
നിലവിൽ ലഹരിസംഘങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയെ പോലീസ് ദിവസങ്ങളായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് വാഹങ്ങൾക് വരൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പോലീസ് വരുന്നത് ദൂരെനിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ലഹരി പദാർത്ഥഹങ്ങൾ ഏജന്റുമാർ വഴി കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് മനസിലാക്കിയ പോലീസ് സംഘം രഹസ്യ വഴികളിലൂടെ വീട് വളയുകയായിരുന്നു.
ഈ ലഹരിവേട്ടയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പൊന്നാനി ഇൻസ്പെക്ടർ സതീഷ്കുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊന്നാനി എസ്.ഐ ആന്റോ ഫ്രാൻസിസ്, ഷിജിമോൻ, പ്രൊബേഷൻ എസ്.ഐ അനന്തലക്ഷ്മി, എഎസ്ഐ വർഗീസ്, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ നാസർ, എസ്. പ്രശാന്ത്കുമാർ, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സജിൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ്.
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