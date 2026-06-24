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Operation Toofan: ആട് ഫാമിന്റെ മറവിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ

പോലീസ് വരുന്നത് ദൂരെനിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ലഹരി പദാർത്ഥഹങ്ങൾ ഏജന്റുമാർ വഴി കൈമാറിയിരുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 24, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:29 PM IST
Operation Toofan: ആട് ഫാമിന്റെ മറവിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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