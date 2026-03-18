Malappuram News: പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സിഐയ്ക്ക് കുത്തേറ്റു

മലപ്പുറം: പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സിഐയ്ക്ക് കുത്തേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് പരപ്പനങ്ങാടിയിലാണ്.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പരപ്പനങ്ങാടി സിഐ സ്റ്റെപ്റ്റോ ജോണിനെ കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിൽ സിഐയുടെ ഇടതു കൈയ്ക്ക് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം നടന്നത് പരപ്പനങ്ങാടി കുപ്പിവളവിൽ ഇന്നലെയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്ന ആളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ് പ്രതി. ഇയാൾ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് സിഐയെ കുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
നയൻതാരയ്ക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം; AIADMK എംപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഖുശ്ബു
നടി നയൻതാരയ്ക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയ എഐഎഡിഎംകെ എംപി സിവി ഷണ്മുഖത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഖുശ്ബു സുന്ദർ രംഗത്ത്. എംപിയുടെ പരാമർശം അനാദരവ് മാത്രമല്ല മുനഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ അപമാനമാണെന്നും ഖുശ്ബു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിലകുറഞ്ഞ തമാശകൾ പറയുന്നതിനായുള്ള ഉപാധിയല്ല ഒരു നടിയുടെ പേര് എന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ കുറിച്ച ഖുശ്ബു ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചതെന്നും മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കാനോ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാനോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയേയും വളർന്നുവന്ന രീതിയെയും തുറന്നുകാട്ടുകയേ ഉള്ളുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ആളുകൾ ഇത്തരം അപമാനകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സ്വന്തം മാനസികാവസ്ഥ, മോശം വളർച്ച എന്നിവ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ അപമാനമെന്നും ഖുശ്ബു പ്രതികരിച്ചു.
