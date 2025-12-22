English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  Perinthalmanna League Office Attack: പെരിന്തൽമണ്ണ ലീഗ് ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകർ കസ്റ്റഡിയിൽ

Perinthalmanna League Office Attack: പെരിന്തൽമണ്ണ ലീഗ് ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകർ കസ്റ്റഡിയിൽ

പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയവരാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഓഫീസിന് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്നാണ് ആരോപണം

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 22, 2025, 09:31 AM IST
  • ഇന്നലെയാണ് ലീഗ് ഓഫീസിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്

മലപ്പുറം: പെരിന്തൽമണ്ണ ലീഗ് ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകർ കസ്റ്റഡിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെയാണ് ലീഗ് ഓഫീസിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വൈകുന്നേരം 6 മണിവരെയാണ് ഹർത്താൽ. 

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ആരോപിക്കുന്നത്.  ഇതിനെതിരെ നജീബ് കാന്തപുരം എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ഇന്ന് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. നേരത്തെ സിപിഐഎം ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയവരാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഓഫീസിന് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്നാണ് ആരോപണം.

ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറം ഒഴൂർ അയ്യായയിൽ മുസ്‍ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒഴൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15 ലെ അയ്യായ ജുമാമസ്ജിദിന് സമീപത്തെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക മുസ്‍ലിം ലീഗ് ഓഫീസായിരുന്നു കത്തിച്ചത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം സ്‌പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പോലീസ്, മലപ്പുറം ഡിവൈഎസ്‍പി, താനൂർ ഡിവൈഎസ്‍പി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.

