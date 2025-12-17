English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  • Malappuram Crime: പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത് 3 വാഹനങ്ങൾ; സംഭവം മലപ്പുറത്ത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 17, 2025, 09:14 AM IST
  • മദ്യലഹരിയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനമോടിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്

മലപ്പുറം: പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്ന് പാണ്ടിക്കാട് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിപിഒ വി രജീഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

മദ്യലഹരിയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനമോടിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച ശേഷമായിരുന്നു നിർത്തിയത്.  ഇടിച്ചത് ഒരു കാറിലും രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലുമാണ്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.  സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർ പ്രവൃത്തികളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാർ ആദ്യമിടിച്ചത് സ്കൂട്ടറിലാണ്. സ്കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരൻ മറിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിര്‍ത്താതെ കരുവാരക്കുണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കാറോടിച്ചു പോയി. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കാറിലും പിന്നീട് ബൈക്കിലുമിടിച്ചു. ഇതോടെയാണ് നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുവെച്ചത്. എന്നാൽ താനല്ല അപകടമുണ്ടാക്കിയത് എന്നതായിരുന്നു  ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിലപാട്. ശേഷം കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയാണ് രജീഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsMalappuram Crime NewsMalappuram NewsPolice officerArrest

