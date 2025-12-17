മലപ്പുറം: പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്ന് പാണ്ടിക്കാട് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിപിഒ വി രജീഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
മദ്യലഹരിയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനമോടിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച ശേഷമായിരുന്നു നിർത്തിയത്. ഇടിച്ചത് ഒരു കാറിലും രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലുമാണ്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാർ ആദ്യമിടിച്ചത് സ്കൂട്ടറിലാണ്. സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരൻ മറിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടര്ന്ന് നിര്ത്താതെ കരുവാരക്കുണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കാറോടിച്ചു പോയി. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കാറിലും പിന്നീട് ബൈക്കിലുമിടിച്ചു. ഇതോടെയാണ് നാട്ടുകാര് പിടികൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുവെച്ചത്. എന്നാൽ താനല്ല അപകടമുണ്ടാക്കിയത് എന്നതായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിലപാട്. ശേഷം കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയാണ് രജീഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
