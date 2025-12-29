Illegal Gold Mining: നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ അനധികൃതമായി സ്വർണ്ണ ഖനനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഏഴുപേർ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: അനധികൃതമായി നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ സ്വർണ്ണ ഖനനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഏഴുപേർ പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. വനം ഇന്റലിജൻസും നിലമ്പൂർ റേഞ്ച് ഓഫീസറും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മമ്പാട് പുള്ളിപ്പാടം സ്വദേശികളായ സംഘം പിടിയിലായത്.
ഖനനം ചാലിയാർ പുഴയുടെ മമ്പാട് കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുഴയിൽ നിന്ന് മണൽ ഊറ്റിയെടുത്ത് വൻതോതിൽ സ്വർണം അരിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം. വനമേഖലയിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് വനം വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
കോഴഞ്ചേരി കുളനടയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. സ്കൂട്ടറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 3.192 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശികളെ എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഓമല്ലൂർ റോഡിൽ എസ്.ആർ പോളി ക്ലിനിക്കിന് സമീപം നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പ്രതികൾ പിടിയിലാകുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായത് ദക്ഷിണ ദിനാജ്പൂർ ഡൗലത്പൂർ സ്വദേശി ഫറൂഖ് അലി, ജനാഫുൾ സ്വദേശി പ്രദീപ് ഘോഷ് എന്നിവരാണ്. K L 26 C 6593 നമ്പർ ടിവിഎസ് വേഗോ സ്കൂട്ടറിലാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.
പത്തനംതിട്ട സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരുടെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്. തുടർന്ന് എൻഡിപിഎസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. പിടിയിലായവർക്ക് ലഹരി കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എക്സൈസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
പരിശോധനയിൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജി. അജികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്. മനോജ്, പ്രിവൻറീവ് ഓഫീസർ ഗിരീഷ് ബി.എൽ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ അഭിജിത് എം, ജിതിൻ എൻ, രാഹുൽ ആർ, നിതിൻ ശ്രീകുമാർ, ഷഫീക്, സോജൻ, സുബലക്ഷ്മി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
