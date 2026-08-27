/Malappuram News: മലപ്പുറത്ത് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് 2 സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മലപ്പുറം: വെട്ടത്തൂരിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചു. വെട്ടത്തൂർ എഴുത്തല സ്വദേശികളായ ഫാസിൽ, സാഹിർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
അപകടമുണ്ടായത് ഇന്നലെ കീഴാറ്റൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോഴിഫാമിൽ വെച്ചാണ്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരുവർക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റത്. കോഴി ഫാമിലേക്ക് തീറ്റ ഇറക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അപകടം. ഇരുവരും സംഭവ സ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെമരിച്ചു. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണ്ണൂരിൽ കാറിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു; വാഹനം നിർത്താതെ പോയി, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ്
കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ കാറിടിച്ച് യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. മയ്യിൽ നിരത്തുപാലം സ്വദേശി ഷാഹിദ് ആണ് മരിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തിരുവട്ടൂർ സ്വദേശി ഷിബിലിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു.
കൊല്ലത്ത് പഠിക്കുന്ന ഇരുവരും അവധിയായതിനാൽ നാട്ടിലെത്തിയതാണ്. ഇടിച്ചതിന് ശേഷം നിർത്താതെ പോയ വാഹനം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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