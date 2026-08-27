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Malappuram News: മലപ്പുറത്ത് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് 2 സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ടു സഹോദരങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് മരിച്ചു

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 27, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:03 AM IST
Malappuram News: മലപ്പുറത്ത് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് 2 സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Malappuram News: മലപ്പുറത്ത് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് 2 സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
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