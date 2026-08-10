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Malappuram Shocker: വാക്കുതർക്കം: ചോറുവിളമ്പുന്ന തവികൊണ്ട് അച്ഛനെ തലയ്ക്കടിച്ചുകൊന്ന് മകൻ

ടാർപോളിൻ കൊണ്ട് മറച്ച ഒരു ഷെഡിലായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും അച്ഛനും താമസിച്ചിരുന്നത്

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 10, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:03 PM IST
Malappuram Shocker: വാക്കുതർക്കം: ചോറുവിളമ്പുന്ന തവികൊണ്ട് അച്ഛനെ തലയ്ക്കടിച്ചുകൊന്ന് മകൻ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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