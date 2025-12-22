UDF Hartal: മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെ കല്ലേറ്; പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഇന്ന് യുഡിഎഫ് ഹർത്താൽ

മലപ്പുറം: മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ യുഡിഎഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിവരെയാണ് ഹർത്താൽ.
ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ നജീബ് കാന്തപുരം എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ഇന്ന് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. നേരത്തെ സിപിഐഎം ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയവരാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിന് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്നാണ് ആരോപണം.
ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറം ഒഴൂർ അയ്യായയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒഴൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15 ലെ അയ്യായ ജുമാമസ്ജിദിന് സമീപത്തെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസായിരുന്നു കത്തിച്ചത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പോലീസ്, മലപ്പുറം ഡിവൈഎസ്പി, താനൂർ ഡിവൈഎസ്പി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.
