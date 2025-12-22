English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Malappuram City
  • UDF Hartal: മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെ കല്ലേറ്; പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഇന്ന് യുഡിഎഫ് ഹർത്താൽ

UDF Hartal: മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെ കല്ലേറ്; പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഇന്ന് യുഡിഎഫ് ഹർത്താൽ

നജീബ് കാന്തപുരം എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ഇന്ന് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 22, 2025, 07:17 AM IST
  • മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ യുഡിഎഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു
  • രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിവരെയാണ് ഹർത്താൽ

Read Also

  1. Malayattoor Case: മലയാറ്റൂർ ചിത്രപ്രിയ കൊലപാതകം;അലൻ മുൻപും ചിത്രപ്രിയയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം നടത്തി; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

Trending Photos

Dhana Rajayoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനിയുടെ ധനരാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗോൾഡൻ ടൈം; തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി
6
Shani Gochar
Dhana Rajayoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനിയുടെ ധനരാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗോൾഡൻ ടൈം; തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി
Varishtha Yoga: വരിഷ്ഠ യോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഏഴ് ദിവസം ധനമഴ! സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും
5
Weekly Horoscope
Varishtha Yoga: വരിഷ്ഠ യോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഏഴ് ദിവസം ധനമഴ! സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല! സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല! സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
UDF Hartal: മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെ കല്ലേറ്; പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഇന്ന് യുഡിഎഫ് ഹർത്താൽ

മലപ്പുറം: മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെയുണ്ടായ  കല്ലേറിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ യുഡിഎഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിവരെയാണ് ഹർത്താൽ.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇനി 'വിബി ജി റാം ജി'; ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ആരോപിക്കുന്നത്.  ഇതിനെതിരെ നജീബ് കാന്തപുരം എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ഇന്ന് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. നേരത്തെ സിപിഐഎം ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയവരാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഓഫീസിന് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്നാണ് ആരോപണം.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നഷ്ട സാധ്യത; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം

ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറം ഒഴൂർ അയ്യായയിൽ മുസ്‍ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒഴൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15 ലെ അയ്യായ ജുമാമസ്ജിദിന് സമീപത്തെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക മുസ്‍ലിം ലീഗ് ഓഫീസായിരുന്നു കത്തിച്ചത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം സ്‌പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പോലീസ്, മലപ്പുറം ഡിവൈഎസ്‍പി, താനൂർ ഡിവൈഎസ്‍പി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

HartalPerinthalmanna HartalPerinthalmannamuslim league office attackUDF hartal

Trending News