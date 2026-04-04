Shashi Tharoor Convoy Attacked: ശശി തരൂരിന്റെ കാർ തടഞ്ഞ് കയ്യേറ്റ ശ്രമം, ഗണ്‍മാന് പരിക്ക്, 3 പേർ പിടിയിൽ

കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂരിൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹം മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ വെച്ച് ഒരു സംഘം തടയുകയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 4, 2026, 09:03 AM IST
  • ശശി തരൂർ എംപിയുടെ കാർ തടഞ്ഞ് കയ്യേറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
  • സംഭവം നടന്നത് വണ്ടൂർ ചെള്ളിത്തോട് വെച്ചാണ്.

മലപ്പുറം: വണ്ടൂരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ ശശി തരൂർ എംപിയുടെ കാർ തടഞ്ഞ് കയ്യേറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് വണ്ടൂർ ചെള്ളിത്തോട് വെച്ചാണ്.

ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ വെച്ച് എംപിയുടെ കാർ ഡ്രൈവർ ഹോണടിച്ചതിൽ പ്രകോപിതരായ സംഘമാണ് കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ തരൂരിന്റെ ഗൺമാന് പരിക്കേറ്റു,  സംഭവത്തിൽ പോലീസ് 5 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ 3 പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. 

ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി അസഭ്യം പറയുകയും തുടർന്ന് തരൂരിന്റെ കാറിനെ പിന്തുടർന്നെത്തി കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗണ്മാന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് കേസെടുത്തത്. മുഖ്യപ്രതിക്കെതിരെ ജമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളുടെ വാഹനവും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

ശശി തരൂർ എംപി അനിൽകുമാറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വണ്ടൂരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. തരൂരിനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഗൺമാൻ ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് മർദനമേറ്റത്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

