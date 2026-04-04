മലപ്പുറം: വണ്ടൂരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ ശശി തരൂർ എംപിയുടെ കാർ തടഞ്ഞ് കയ്യേറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് വണ്ടൂർ ചെള്ളിത്തോട് വെച്ചാണ്.
ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ വെച്ച് എംപിയുടെ കാർ ഡ്രൈവർ ഹോണടിച്ചതിൽ പ്രകോപിതരായ സംഘമാണ് കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ തരൂരിന്റെ ഗൺമാന് പരിക്കേറ്റു, സംഭവത്തിൽ പോലീസ് 5 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ 3 പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി അസഭ്യം പറയുകയും തുടർന്ന് തരൂരിന്റെ കാറിനെ പിന്തുടർന്നെത്തി കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗണ്മാന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് കേസെടുത്തത്. മുഖ്യപ്രതിക്കെതിരെ ജമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളുടെ വാഹനവും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ശശി തരൂർ എംപി അനിൽകുമാറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വണ്ടൂരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. തരൂരിനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഗൺമാൻ ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് മർദനമേറ്റത്.
