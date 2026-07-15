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Malappuram: മിക്സ്ചറിലെ കടല തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി; മൂന്നു വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

മിക്സ്ച്ചർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അബദ്ധത്തിൽ അതിലെ കടല കുട്ടിയുടെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതാണ് മരണ കാരണം

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:18 PM IST
Malappuram: മിക്സ്ചറിലെ കടല തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി; മൂന്നു വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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