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Malappuram Road Accident: നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി; ദമ്പതികൾ അടക്കം 3 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിലേക്ക് ഇന്നോവ കാർ ഇടിച്ചു കയറി മൂന്നു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 05, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:38 AM IST
Malappuram Road Accident: നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി; ദമ്പതികൾ അടക്കം 3 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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