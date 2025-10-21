English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Malappuram Crime: ഹോട്ടൽ ഉടമയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി പണം കവർന്ന കേസിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ ഹോട്ടല്‍ ഉടമയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും 4500 രൂപയാണ് പിടിച്ചു പറിച്ചത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 21, 2025, 11:39 PM IST
  • ഹോട്ടൽ ഉടമയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി പണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

Malappuram Crime: ഹോട്ടൽ ഉടമയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി പണം കവർന്ന കേസിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: ഹോട്ടൽ ഉടമയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി പണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ.  എടക്കര ചാത്തമുണ്ടയിലെ ഉബൈദുല്ല, പോത്തുകല്ല് കുട്ടന്‍ കുളംകുന്നിലെ അരുണ്‍ജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് പോത്തുല്ല് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സുകുമാരന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ഡിജെ പാർട്ടിക്കിടെ കൂട്ടത്തല്ല്; ഏറ്റുമുട്ടിയവരിൽ ലഹരി-കൊലപാതക കേസ് പ്രതികളും

സംഭവം നടന്നത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്തോടെ പോത്തുകല്ല് പീപ്പിള്‍സ് വില്ലേജ് റോഡില്‍ വെച്ചാണ്. സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ ഹോട്ടല്‍ ഉടമയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും 4500 രൂപയാണ് പിടിച്ചു പറിച്ചത്. തുടർന്ന് തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം തിരൂര്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. അക്രമി സംഘത്തെ പിടികൂടിയത് എസ് ഐ കെ മനോജ്, എസ് സി പി ഒ മാരായ ഗീത, മുഹമ്മദ് കുട്ടി, സി പി ഒമാരായ ഷൈനി, വിപിന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ്.

