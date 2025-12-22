UDF Hartal Withdrawn: പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഹർത്താൽ പിൻവലിച്ച് യുഡിഎഫ്

മലപ്പുറം: പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പിൻവലിച്ച് യുഡിഎഫ്. ജനപിന്തുണയിലാണ് ഭരണമാറ്റമുണ്ടായതെന്നും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം എംഎല്എ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: പെരിന്തൽമണ്ണ ലീഗ് ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകർ കസ്റ്റഡിയിൽ
പെരിന്തല്മണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലത്തില് ഇന്ന് രാവിലെ 6 മുതല് വൈകീട്ട് 6 വരെയായിരുന്നു ഹര്ത്താല് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെ ദാരുണമായ ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സിപിഐഎം ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന കള്ളപ്രചാരണം നടത്തിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചതെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞു.
Also Read: ശുക്ര വ്യാഴ ഷഡാഷ്ടക യോഗം; ഇവരിനി തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
ഇതിനിടയിൽ ലീഗ് ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് ലീഗ് ഓഫീസിനു നേര ആക്രമണമുണ്ടായത്. വിജയാഘോഷത്തിനിടെ യുഡിഎഫ് തങ്ങളുടെ ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതായി സിപിഐഎം ആരോപിച്ചു. ഇതിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടക്കവെയാണ് ലീഗ് ഓഫീസായ സിഎച്ച് സൗധത്തിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടര്ന്ന് അക്രമികളെ പിടികൂടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംഎല്എയുടെ നേതൃത്വത്തില് റോഡ് ഉപരോധിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.