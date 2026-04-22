Valparai Accident: വാൽപ്പാറ അപകടം: ചികിത്സയിലായിരുന്ന നൗഷാദ് അലി മരിച്ചു

തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 22, 2026, 07:27 AM IST
  • വാൽപ്പാറയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നൗഷാദ് അലി അന്തരിച്ചു
  • ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്
  • ഇതോടെ മരണസംഖ്യ പത്തായിട്ടുണ്ട്

കോയമ്പത്തൂർ: വാൽപ്പാറയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ്  ചികിത്സയിലായിരുന്ന നൗഷാദ് അലി അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ പത്തായിട്ടുണ്ട്.

ഡോക്‌ടർമാർ എത്താൻ വൈകിയതാണ് മരണ കാരണം എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. നൗഷാദിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായിട്ടും ഡോക്‌ടർമാർ സമയത്ത് എത്തിയില്ലായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.  

അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 3 പേർ കൂടി ചികിത്സയിലാണ്. കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിലവിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഫയാസിന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗരുതരമാണ്. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇവിടെ ചികിത്സയിലുള്ള സഹദിൻ മുഹമ്മദിന്റെ നിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ട്.  ഇയാളെ വര്ധിലേക്ക് മാറ്റി.  അതുപോലെ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചകിത്സയിലുള്ള മസ്നിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായതുകൊണ്ട് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

പാങ്ങ് പള്ളിപ്പറമ്പ് ഗവർണ്മെന്റ് എൽപി സ്‌കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാര സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ ഏപ്രിൽ 17 ന് വൈകുന്നേരം 05:20 ഓടെ വാൽപ്പാറ ചുരം റോഡിൽ 300 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകആടം ഉണ്ടായത്. ചുരത്തിലെ പതിമൂന്നാം വളവിൽ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പലവട്ടം മറിഞ്ഞ് ഒൻപതാം വളവിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

